Calciomercato Juventus: pazza idea Rudiger per la difesa. Fattore Spalletti decisivo, così i bianconeri possono riportarlo in Serie A. Le cifre e i dettagli del possibile colpo

Calciomercato Juventus: i bianconeri hanno allacciato i contatti per riportare in Italia Antonio Rudiger. I dettagli del possibile colpo in difesa

Un feeling speciale, nato nel gennaio 2016 all’Olimpico, potrebbe clamorosamente riaccendersi alla Continassa. Quando Luciano Spalletti prese in mano la Roma subentrando a Garcia, Toni Rüdiger era spesso bersagliato dalle critiche dei tifosi. Sotto la guida del tecnico toscano, il tedesco si è trasformato in un assoluto totem difensivo, spiccando il volo verso una carriera sfolgorante che lo ha visto trionfare con le maglie di Chelsea e Real Madrid, conquistando innumerevoli trofei internazionali tra cui Champions League, Mondiali per Club e campionati nazionali.

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Rinnovo col Real o ritorno in Serie A?

Oggi, a 33 anni da poco compiuti, il centrale berlinese si conferma integro e performante ai massimi livelli del calcio mondiale. Le recenti prestazioni in Champions League, dove ha completamente annullato lo spauracchio Haaland nella sfida contro il Manchester City, hanno spinto il Real Madrid a interrogarsi sull’opportunità di offrirgli un rinnovo dopo mesi di incertezze. Tuttavia, il difensore è in scadenza di contratto e le pretendenti sono in agguato.

Oltre alle ricche sirene dell’Arabia Saudita e agli interessamenti provenienti dalla Premier League, prende quota l’ipotesi di un clamoroso ritorno in Italia. Come riferito da Tuttosport, la Juventus ha infatti avviato i primi contatti per sondare il terreno. Ad agevolare l’operazione c’è l’ingresso nell’entourage del giocatore dell’agente Hasan Cetinkaya, che vanta ottimi rapporti con il ceo bianconero Damien Comolli.

L’obiettivo scudetto e il nodo dell’ingaggio

La strategia di mercato di mister Spalletti è chiara: la Juventus necessita di innesti mirati e di grande esperienza internazionale per costruire un “instant team” capace di lottare subito per lo scudetto. Un leader abituato a vincere come Rüdiger andrebbe a comporre con Bremer una coppia centrale senza eguali in Serie A.

Per realizzare questo ambizioso colpo, la dirigenza torinese sta valutando attentamente la fattibilità economica. L’idea è quella di proporre un contratto biennale per provare a soddisfare le alte pretese del giocatore, abituato in queste stagioni in Spagna a percepire stipendi in doppia cifra.