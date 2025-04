Calciomercato Juventus, le strategie d’acquisto dipenderanno dalla Champions: l’obiettivo per l’attacco vuole giocarla! I dettagli

Calciomercato Juventus, quell’obiettivo per l’attacco “avvisa” la dirigenza: vuole giocare assolutamente la Champions League!

Arriva da Gianni Balzarini l’avvertimento alla Juve. Attraverso il proprio canale You Tube, il giornalista ha ramificato il calciomercato Juventus in relazione alla Champions League. Competizione, quest’ultima, che Victor Osimhen intende giocare.

PAROLE – «C’è un mercato di un tipo qualora la Juve andasse in Champions, si potrebbe verificare un altro mercato, se la Juve non va in Champions. Anche perché se non ti qualifichi per la Champions non è che tanti giocatori potranno dirti di sì: se giocherai in Champions, ti dicono di sì. La butto lì: ammesso che la Juve possa strappare la disponibilità di massima a Osimhen, quest’ultimo vuol giocare la Champions».