Calciomercato Lazio, Bonaventura è l’obiettivo dell’estate: i dettagli

Calciomercato Lazio: Giacomo Bonaventura è l’obiettivo per l’estate dei biancocelesti. Ecco i dettagli sull’operazione

La Lazio pensa a buttare le basi per il prossimo anno, in vista anche della ripresa della Serie A per l’emergenza Coronavirus, sulla quale ancora c’è da attendere.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, i biancocelesti avrebbero messo gli occhi su Giacomo Bonaventura. Il centrocampista del Milan va in scadenza il 30 giugno di quest’anno: è lui l’uomo designato per il salto di qualità in vista della Champions League.