Calciomercato Lazio, occhi in casa Atalanta: piacciono Pessina e Gollini

Calciomercato Lazio, primi sondaggi di Tare con l’Atalanta per Gollini e Pessina. Possibile doppio colpo dai nerazzurri

Anche se il mercato invernale ha chiuso i battenti da soli dodici giorni, la Lazio comincia a tessere la sua tela in vista dell’estate. Come riportato da TMW infatti, ci sarebbero stati primi contatti tra Tare e l’Atalanta per quanto riguarda Gollini e Pessina.

Il primo è in prestito al Tottenham ma difficilmente verrà riscattato, il secondo piace tantissimo a Sarri. Trattative difficile ma da monitorare nelle prossime settimane.