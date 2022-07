Calciomercato Lazio, salta Muriqi al Bruges: «condizioni fisiche mediocri»

Calciomercato Lazio, si continua a cercare una destinazione per Muriqi. Il Bruges si tira indietro, non soddisfatto delle condizioni fisiche

Vedat Muriqi non si trasferirà al Bruges. Secondo quanto riportano diversi siti di informazione belga, il trasferimento sarebbe saltato perché il kosovaro non ha superato le visite mediche.

Ci vorrebbero tra le 6 e le 7 settimane per rimettere in forma l’attaccante – sempre secondo HNL – e per questo il Bruges avrebbe scelto di tirarsi indietro. Novità sono attese nelle prossime ore