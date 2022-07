Il d.s. della Lazio Tare ha confermato la trattativa ben avviata con il Bruges per la cessione di Muriqi

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha rilasciato una breve dichiarazione al portale kosovaro Nacionale sulla trattativa col Bruges per Muriqi.

LE PAROLE – «Muriqi al Bruges? Sì, ma per 11 milioni e non per nove come è stato detto».

LEGGI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SU LAZIO NEWS 24