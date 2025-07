Calciomercato Lecce, si punta ad un grande colpo dall'Arsenal! Corvino sogna questo giocatore - Calcio News 24

Calciomercato Lecce, si punta ad un grande colpo proveniente dall’Arsenal. Le novità

Il Calciomercato Lecce si concentra attivamente sulle dinamiche del centrocampo, dove la società salentina sta monitorando non solo le possibili cessioni, ma anche interessanti opportunità per rinforzare la rosa. Tra i giocatori sotto la lente d’ingrandimento ci sono soprattutto Ramadani e Rafia, due elementi che hanno attirato l’attenzione di club sia dall’Arabia Saudita sia dalla Serie A italiana. Tuttavia, il Lecce guarda anche avanti, puntando a profili giovani e promettenti da inserire nel proprio progetto.

Una delle novità più intriganti del Calciomercato Lecce riguarda l’interesse per Michal Rosiak, giovane centrocampista classe 2005, che si è svincolato dall’Arsenal appena un mese fa. La notizia è stata riportata dal giornalista di Sport Mediaset Orazio Accomando, che ha sottolineato come il Lecce, attraverso l’esperienza di Pantaleo Corvino, stia valutando attentamente questo profilo emergente.

Rosiak è un mediano con ottime qualità di regia e un forte istinto difensivo, capace di proteggere efficacemente la linea difensiva. Nonostante non abbia ancora esordito con la prima squadra dell’Arsenal, il suo curriculum con le giovanili è davvero impressionante. Il ragazzo, infatti, ha collezionato numerose convocazioni in Champions League nelle categorie giovanili e ha dimostrato una spiccata capacità realizzativa e di assistenza: nella stagione con l’Under 18 dei Gunners ha segnato 12 gol e fornito 13 assist in 33 partite, numeri che testimoniano il suo valore e la sua versatilità in mezzo al campo.

L’interesse del Lecce per Rosiak si inserisce in una strategia di mercato che punta a scovare talenti emergenti con potenzialità di crescita, capaci di integrarsi rapidamente nel sistema di gioco e di dare un contributo significativo in termini di dinamismo e qualità. Corvino, noto per la sua abilità nel trovare giovani promesse, sembra aver individuato in Rosiak una possibile “corvinata”, un colpo di mercato che potrebbe rivelarsi prezioso per il futuro della squadra.

In un mercato che vede il Lecce attento sia alle uscite sia alle nuove occasioni, la pista Michal Rosiak rappresenta un esempio concreto di come il club salentino stia lavorando con lungimiranza per costruire una rosa competitiva, equilibrata e in grado di competere ai massimi livelli. Il calciomercato Lecce continua così a stupire con scelte mirate e ambiziose.