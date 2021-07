Il Manchester City non si ferma: pronto anche l’assalto a Grealish

Manchester City scatenato. La squadra di Guardiola tenta Kane e, intanto, punta sul trequartista dell’Aston Villa

Il Manchester City è pronto a rispondere ai grandi colpi messi a segno dal Psg. Il club di Pep Guardiola, dopo la notizia della super offerta per Harry Kane, è in pressing anche per l’acquisto del centrocampista offensivo Jack Grealish, attualmente in forza all’Aston Villa.

Stando a quanto riportato da Football Insider i citizens avrebbero già l’accordo con il ragazzo da tempo e sarebbero pronti a mettere sul piatto ben 90 milioni di sterline per rilevarne il cartellino.