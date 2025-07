Calciomercato Milan, spunta l’idea dell’ex Toro! Affare possibile, è lui l’alternativa a… Gli aggiornamenti

Calciomercato Milan, spunta l’idea dell’ex terzino del Torino! L’affare ora è possibile, è lui l’alternativa a… Gli aggiornamenti

Il Milan intensifica le operazioni di mercato con l’obiettivo di rinforzare la fascia destra. Il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, ex uomo mercato della Lazio noto per la sua abilità nel pescare talenti, e il tecnico Massimiliano Allegri, allenatore livornese esperto e vincente, stanno lavorando in sinergia per costruire una squadra all’altezza delle ambizioni rossonere.

Con la corsia sinistra già sistemata, il club concentra ora le attenzioni sull’out opposto, dove spicca il nome di Guéla Doué, terzino ivoriano classe 2002 in forza allo Strasburgo. Dotato di notevole velocità, capacità di spinta e ottima lettura tattica, Doué incarna il profilo dell’esterno moderno desiderato da Allegri. Nonostante il recente inserimento dell’Atletico Madrid su Marc Pubill, poi sfumato, Doué rimane la priorità assoluta.

La trattativa si preannuncia però complessa. Lo Strasburgo, consapevole dell’elevato potenziale del suo giocatore, ha fissato una valutazione vicina ai 30 milioni di euro, cifra che il Milan sta valutando con attenzione. Tare è pronto a rilanciare per assicurarsi il giovane talento, considerato un investimento strategico per il presente e il futuro del club.

Tuttavia, i rossoneri non si concentrano su un solo nome. Rimane viva l’alternativa Wilfried Singo, esterno ivoriano classe 2000 del Monaco ed ex Torino. Conoscitore della Serie A e abile nell’adattarsi anche come centrale difensivo, Singo rappresenta una soluzione duttile e affidabile. La sua versatilità lo rende particolarmente apprezzato da Allegri, che cerca profili capaci di offrire flessibilità tattica.

Il Milan si trova dunque di fronte a un bivio tra due profili promettenti e complementari. Che sia Doué per freschezza e prospettiva, o Singo per esperienza e duttilità, la volontà della dirigenza è chiara: rafforzare il reparto arretrato con qualità e visione a lungo termine.