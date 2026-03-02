Calciomercato Milan, rossoneri pronti alla battaglia legale per quel giocatore! Ecco cosa può succedere

Calciomercato Milan, rossoneri pronti allo scontro legale per il giocatore: tutti gli scenari sul tavolo e cosa può accadere nelle prossime ore

Il trasferimento di André al Milan si sta trasformando in un vero e proprio caso internazionale. Come riportato dal giornalista brasiliano André Hernan, nelle prossime ore è previsto un incontro decisivo tra l’entourage del giocatore, il Consiglio di Amministrazione del Corinthians e il presidente Osmar Stabile, con l’obiettivo di sbloccare una situazione diventata sempre più intricata. La resistenza del presidente, che non ha ancora apposto la firma finale, è l’elemento che sta rallentando un’operazione già definita nei dettagli.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Secondo ESPN, il Milan si considera però pienamente tutelato: lo scambio delle bozze contrattuali già validate dall’ufficio legale del Corinthians e le numerose e‑mail di conferma configurano una “binding offer”, ovvero una proposta vincolante che obbliga le parti al rispetto degli accordi presi. Se Stabile dovesse continuare a opporsi, il club rossonero è pronto a rivolgersi alla FIFA, forte anche dell’intesa già raggiunta con il classe 2006 fino al 2031. L’operazione è stata definita sulla base di 17 milioni complessivi (15 fissi più 2 di bonus) per il 70% del cartellino.

Un ruolo determinante lo ha avuto lo stesso André, che pur di vestire rossonero ha rinunciato al 30% dei diritti economici di sua proprietà, accelerando l’iter e preparandosi alle visite mediche in Italia. Il trasferimento effettivo, tuttavia, potrà concretizzarsi solo dopo la conclusione del Mondiale 2026, ultimo tassello di una trattativa che, nonostante gli ostacoli, sembra ormai indirizzata verso la chiusura.