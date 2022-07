Calciomercato Milan, Asensio si allontana: lo spagnolo ha preso una decisione

Calciomercato Milan: l’obiettivo per la fascia d’attacco Asensio si starebbe allontanando dai rossoneri. Lo spagnolo avrebbe preso una decisione a sorpresa

Come riporta il quotidiano spagnolo AS, Marco Asensio alla fine dei conti dovrebbe restare al Real Madrid, rispettando l’ultimo anno di contratto che lo lega al club della capitale. Nonostante l’interesse di vari club – tra cui il Milan – lo spagnolo sarebbe destinato a non partire anche per il mancato arrivo di Mbappé.

Asensio potrà infatti trovare regolarmente spazio anche in vista del Mondiale, forse più della passata stagione alla luce delle partenze Isco, Jovic e Bale. Il suo futuro tornerà poi d’attualità alla fine della prossima stagione quando potrà o rinegoziare il rinnovo col Real o decidere di accordarsi con chi vuole a zero.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24