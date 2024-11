Calciomercato Milan, concorrenza del Napoli per l'obiettivo

Il calciomercato Milan vuole rinforzare il proprio centrocampo, ma i partenopei tentano la beffa

Ci sono novità sul calciomercato Milan con i rossoneri che potrebbero nuovamente pescare un centrocampista a Empoli dopo l’affare Bennacer: questa volta si tratta di un profilo italiano, precisamente Jacopo Fazzini.

Come riportato da Daniele Longo, i lombardi vorrebbero superare la concorrenza per il giovane talento, ma è una richiesta specifica di Conte per il suo Napoli. D’altro canto il Milan può sfruttare le carte Colombo e Vasquez per convincere l’Empoli.