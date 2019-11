Calciomercato Milan: Demiral primo obiettivo, può finanziarlo Rodriguez

Si tratterà con la Juve per Demiral: rossoneri disposti al corposo investimento. Lo svizzero ha mercato in Germania

Non solo Ibra per il Milan a gennaio. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i rossoneri sono intenzionati a discutere con la Juve per Merih Demiral. Poichè Pioli ha bisogno di un innesto immediatamente abile ad accompagnare Romagnoli e Musacchio, e più probabilmente a dare il cambio al secondo.

Merih Demiral (per lui una partita stagionale in bianconero, a settembre scorso contro il Verona) è diventato l’obiettivo numero uno per la difesa. L’ex Sassuolo potrà essere finanziato anche dalle cessioni che il club ha messo in conto: la più consistente potrà essere quella di Ricardo Rodriguez, che ha buon mercato in Germania.