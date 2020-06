Calciomercato Milan, Di Marzio: «Rangnick vorrebbe Ricci»

In caso di accordo con il Milan, Rangnick spingerebbe per l’acquisto di Ricci: la rivelazione di Gianluca Di Marzio

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha sottolineato che Samuele Ricci sarebbe uno dei principali obiettivi di mercato del Milan qualora dovesse approdare in Italia Ralf Rangnick.

Ecco le parole dell’esperto di calciomercato sul futuro del giovane centrocampista dell’Empoli: «Occhio ai colpi di scena. Da mesi in gran segreto Rangnick chiede informazioni su Samuele Ricci. Lo ha fatto per il Lipsia, ma se dovesse davvero approdare al Milan farebbe di cerrto il suo nome per il nuovo corso rossonero: gioventù e tecnica sono perfettamente in linea con il rinnovamento auspicato da Gazidis».