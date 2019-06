Calciomercato Milan: Elliott mette a disposizione 80 milioni, ecco gli obiettivi

Il Milan punta a un ruolo di primo piano nel calciomercato estivo: Elliott stanzia 80 milioni per la campagna acquisti, tutti i nomi

Il Milan non ha alcuna intenzione di rivivere una stagione come quella appena conclusa. In attesa di definire le cariche societarie e il nuovo allenatore (Giampaolo dovrebbe firmare venerdì), la Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato rossonero.

Secondo la Rosea, Elliott avrebbe messo a disposizione di Maldini e Massara ben 80 milioni. Proprio con questa cifra i rossoneri sono convinti di poter scippare Nicolò Barella all’Inter, approfittando delle sabbie mobili in cui è piombata la trattativa.

La partita è aperta. L’Inter è sicuramente in vantaggio, perché si è mossa in anticipo e per i suoi rapporti privilegiati con il club isolano, ma il Milan, grazie allo sforzo economico di Elliott e ai soldi che arriveranno dalle cessioni tenta lo scippo.