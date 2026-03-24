Calciomercato Milan, stilato il piano per l’estate: due i grandi rinforzi richiesti da Allegri. Cosa ha detto alla dirigenza!

Calciomercato Milan, Allegri ha chiesto due rinforzi in vista dell’estate. Ecco qual è il piano della dirigenza rossonera

Il calciomercato del Milan inizia già a scaldare i motori in vista della cruciale sessione estiva del 2026. La dirigenza rossonera, in totale sintonia con la guida tecnica, sta tracciando le linee guida per rafforzare un organico ambizioso. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano Tuttosport, l’orientamento di Massimiliano Allegri, ampiamente condiviso nei primissimi vertici operativi con il management del Diavolo, è estremamente chiaro e pragmatico: la squadra necessita di profili “pronti all’uso” che conoscano già perfettamente le complesse dinamiche e le insidie tattiche della Serie A.

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Le priorità rossonere: un bomber e un centrale di garanzia

Per innalzare il livello di competitività in Italia e in Europa, le priorità assolute del club di Via Aldo Rossi si concentrano su due pedine fondamentali. Si cerca un centravanti di peso, capace di garantire gol e profondità, e un difensore centrale affidabile, essenziale per completare un reparto arretrato che ha già trovato nel granitico Strahinja Pavlovic una solida e imprescindibile certezza.

Attacco: missione a Bologna per Santiago Castro

Il casting per il nuovo numero nove è ufficialmente aperto. Domenica scorsa, un osservatore rossonero è stato avvistato sulle tribune del Dall’Ara per monitorare da vicino le prestazioni di Santiago Castro. Il giovane attaccante argentino del Bologna è balzato prepotentemente in cima alla lista dei desideri. L’operazione è complessa ma favorita dagli ottimi rapporti tra i club, recentemente consolidati dalle fortunate operazioni di mercato che hanno coinvolto Saelemaekers e Calabria. Nonostante un’impegnativa valutazione di 40 milioni di euro, il Diavolo fa sul serio. Sullo sfondo, la dirigenza mantiene comunque calde e monitorate le preziose alternative che portano ai nomi di Mateo Retegui, Moise Kean e Nicolas Jackson.

Difesa: fari puntati su Mario Gila della Lazio

Spostando l’attenzione sulla retroguardia, l’obiettivo numero uno è diventato ufficialmente Mario Gila. Il talentuoso difensore spagnolo in forza alla Lazio ha recentemente comunicato ai vertici biancocelesti la precisa volontà di non rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2027. Il presidente Claudio Lotito, per evitare di deprezzare il giocatore e perderlo a cifre inferiori nel prossimo futuro, potrebbe aprire alla cessione per una somma compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro. Su questa operazione pende però un dettaglio economico rilevante: il Real Madrid vanta infatti una clausola che gli garantisce il 50% sulla futura rivendita del centrale.