Calciomercato Milan: il Friburgo si è interessato a Rade Krunic e avrebbe presentato un’offerta al club rossonero

Dopo i botti in entrata il Milan deve necessariamente sfoltire la rosa. Come riporta Gianluca Di Marzio uno dei giocatori destinati a partire è Rade Krunic sul quale c’è l’interesse del Friburgo.

La proposta del club tedesco è di 6 milioni più 2 ma il Milan al momento preferisce aspettare visto che il bosniaco è a disposizione di Pioli per i match di coppa. Per Paquetà, invece, non sono da segnalare offerte ufficiali da parte del Lione ma solo un timido interessamento.