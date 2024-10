Calciomercato Milan, INSERIMENTO per Ferran Torres

Il calciomercato Milan mette nel mirino Ferran Torres del Barcellona. Su di lui però c’è un altro club di Serie A

Il calciomercato Milan ha messo nella lista dei desideri già per il 2025 Ferran Torres, esterno del Barcellona in uscita dal club spagnolo nonostante il grande talento per l’ex Manchester City.

Secondo Tuttosport, i rossoneri non sono gli unici però sull’ala offensiva essendo anche la Juventus. Bisognerà vedere quale tra le due squadre di Serie A si assicurerà il giocatore.