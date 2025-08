Calciomercato Milan: Jashari convocato dal Bruges per la Champions. Prezzo fissato e non trattabile per i rossoneri che si sono fermati a 33,5 milioni

Il braccio di ferro tra il Milan e il Bruges per Ardon Jashari continua senza esclusione di colpi. L’obiettivo numero uno dei rossoneri per completare il centrocampo resta il talentuoso mediano svizzero, ma il club belga ha alzato ulteriormente il muro, facendo una mossa che mette pressione alla dirigenza milanista e fissa una sorta di scadenza morale alla trattativa.

La mossa del Bruges: Jashari convocato per i playoff di Champions

Il Club Bruges ha infatti ufficialmente inserito il nome di Ardon Jashari nella lista UEFA per il fondamentale turno di playoff di qualificazione alla Champions League contro il Salisburgo. Il tecnico Nicky Hayen lo ha selezionato e potrà dunque schierarlo nella gara d’andata, in programma in Austria mercoledì 6 agosto alle ore 19:00. Si tratta di una mossa strategica importante: il club belga dimostra di puntare ancora sul giocatore per un appuntamento cruciale, che vale l’accesso ai milioni della massima competizione europea.

La distanza economica: il Milan offre 33,5, il Bruges ne chiede 40

Mentre il tempo scorre, la distanza economica tra i due club rimane significativa. L’ultima offerta presentata dal Milan, pari a 33,5 milioni di euro più bonus, è stata nuovamente respinta al mittente. Il Bruges, forte di un contratto a lungo termine con il giocatore (firmato fino al 2029 solo sei mesi fa), non si schioda dalla sua valutazione complessiva di 40 milioni di euro. Questa posizione di dominanza sul mercato rende la trattativa estremamente complessa per i rossoneri.

La volontà del giocatore e la corsa contro il tempo

In questo stallo, la volontà del giocatore resta un fattore chiave. Jashari si è da tempo promesso al Milan e spera che si possa trovare un accordo senza arrivare a una rottura totale con il Bruges. Risponderà presente alla convocazione per la Champions, ma è chiaro che il rischio di un infortunio in una sfida così delicata preoccupa tutte le parti in causa. Un accordo entro mercoledì sera toglierebbe ogni ansia, ma al momento la fumata bianca appare ancora lontana.