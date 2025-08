Calciomercato Milan: ecco Jashari, le cifre definitive. Quando può essere in città

Calciomercato Milan: ecco Jashari, le cifre definitive dell’offerta che alla fine ha piegato il Bruges. Quando può essere in città

Dopo un lungo muro contro muro, il Milan è a un passo da Ardon Jashari. La svolta definitiva è arrivata nella giornata di ieri, a seguito di un colloquio tra il giocatore e la dirigenza del Bruges in cui il centrocampista ha ribadito la sua ferma volontà: vuole solo e soltanto il Milan, rifiutando ogni altra destinazione. Questa presa di posizione ha costretto il club belga a cedere e a finalizzare la trattativa. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

L’accordo economico: 34 milioni al Bruges, 5 anni al giocatore

La fumata bianca è arrivata dopo l’ultimo sforzo del Milan. Come riportato dalla stampa nazionale, il club rossonero ha aumentato la parte fissa della sua offerta, portandola a 34 milioni di euro. A questa cifra si aggiungono 4,5 milioni di euro di bonus, dei quali 2 milioni sono considerati facili da raggiungere in quanto legati alle future qualificazioni in Champions League. Per il giocatore è invece pronto un contratto di cinque anni con un ingaggio da 2,5 milioni di euro netti a stagione a salire, più bonus. I club hanno passato la serata di ieri a scambiare i documenti per definire le modalità di pagamento.

Un investimento finanziato dalla cessione di Reijnders

L’importante investimento per il 23enne svizzero è stato reso possibile dalla maxi-cessione di Reijnders al Manchester City. I 57 milioni di euro di parte fissa più 15 di bonus incassati per l’olandese sono stati di fatto reinvestiti per acquistare i cartellini di Jashari e Ricci (Modric è arrivato a parametro zero), ridisegnando completamente il centrocampo di Allegri. La dirigenza ha deciso di accelerare per il classe 2002, pagandolo anche più di quanto preventivato, per consegnare al tecnico l’ultimo tassello a due settimane dall’inizio della Coppa Italia.

L’arrivo a Milano: le prossime tappe

Come parte dell’accordo, Jashari non prenderà parte alla trasferta del Bruges per i preliminari di Champions League contro il Salisburgo. Resterà in Belgio, in attesa del via libera per volare in Italia, con il suo sbarco a Milano previsto già tra stasera e domani per sostenere le visite mediche e ufficializzare il suo passaggio in rossonero.