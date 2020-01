Calciomercato Milan, Kessie può partire per far posto a Duncan

Calciomercato Milan, si fa strada l’idea di Duncan che potrebbe vestire in rossonero con la partenza di Kessie

Non solo Ibrahimovic. Il Milan infatti è al lavoro per rinforzare il più possibile la rosa a disposizione di mister Pioli. Sul tavolo delle trattative ci son diversi nomi e come riporta la Gazzetta dello Sport la pista più vivace è quella che in questo momento porta a Politano. L’Inter però per lasciar andare il giocatore ha chiesto Kessie in cambio, non proprio uno scambio alla pari per i rossoneri.

Si potrebbe però trovare un accordo sulle formule di acquisto e così facendo il Milan potrebbe tentare l’affondo finale anche per Duncan. Il Sassuolo infatti non farà partire il giocatore per meno di 20 milioni.