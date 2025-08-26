Calciomercato Milan, Nicolas Jackson tra le opzioni per l’attacco rossonero! Tutti gli aggiornamenti di mercato

Il Milan continua la sua caccia al nuovo centravanti e, tra le tante piste esplorate durante l’estate, emerge con forza il nome di Nicolas Jackson. L’attaccante senegalese, classe 2001, attualmente in forza al Chelsea, potrebbe rappresentare una soluzione di alto profilo per il reparto offensivo rossonero. Dotato di grande velocità, ottima tecnica e capacità di attaccare la profondità, Jackson ha segnato 30 gol in due stagioni con i Blues, senza usufruire di calci di rigore.

Le dichiarazioni dell’agente aprono alla Serie A

A confermare l’apertura a un trasferimento è stato Diomansy Kamara, agente del giocatore, che ha parlato apertamente di un possibile addio a Stamford Bridge. “Una pagina si sta chiudendo ai Blues”, ha dichiarato Kamara, sottolineando come il futuro del suo assistito sia ormai lontano da Londra. Tra le destinazioni possibili, l’Italia figura come una delle opzioni più concrete, insieme a Germania e Inghilterra. Secondo quanto riportato, la decisione sul trasferimento potrebbe arrivare entro 48 ore.

Jackson, un profilo adatto alla filosofia del Milan

Il Milan, guidato da Massimiliano Allegri—tecnico esperto noto per il suo pragmatismo tattico e la valorizzazione dei giovani talenti—sta valutando con attenzione il profilo di Jackson. La sua duttilità tattica, che gli consente di agire sia da punta centrale che da esterno offensivo, lo rende un candidato ideale per il sistema rossonero. Tuttavia, l’operazione non è priva di ostacoli: il Chelsea valuta il giocatore intorno ai 60 milioni di euro, cifra che potrebbe frenare l’interesse milanista.

Strategia rossonera e scenari futuri

La dirigenza di via Aldo Rossi, pur mantenendo Jackson tra le opzioni, ha messo nel mirino anche altri profili come Rasmus Højlund e Dušan Vlahović. Tuttavia, se le trattative principali dovessero complicarsi, il senegalese potrebbe tornare prepotentemente in auge come “piano B” di lusso. Con il mercato agli sgoccioli, il Milan è chiamato a una scelta decisiva per il futuro del suo attacco.