Calciomercato Milan, è fatta per Nikos Michelis: secondo la stampa greca i rossoneri anno chiuso la trattativa per il talento classe 2001 di proprietà Asteras Tripolis

Colpo in prospettiva per il Milan. La dirigenza è al lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione, ma il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli sta monitorando diversi talenti di prospettiva. E dalla Grecia giungono importanti aggiornamenti sulle mosse dei rossoneri: Gazzetta.gr rivela che il Diavolo ha chiuso la trattativa con l’Asteras Tripolis per il centrocampista classe 2001 Nikos Michelis.

Gioiellino di 17 anni, Michelis è stato monitorato dal team scouting rossonero nel corso di un torneo giocato in Italia con la maglia della Nazionale greca Under 17. Il Milan si è assicurato le prestazioni del talento ellenico per 400 mila euro: compresa nella trattativa anche una percentuale sull’eventuale rivendita a favore del club greco.