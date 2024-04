Calciomercato Milan, si scalda la pista Fofana

Calciomercato Milan, piace Youssouf Fofana del Monaco: trovata l’intesa con il calciatore, ora va convinto il club

Youssouf Fofana del Monaco è il nome caldo del calciomercato del Milan per la prossima stagione. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista, in scadenza di contratto a giugno del 2025, ha già dato il suo ok al trasferimento a Milanello.

Furlani, cogliendo l’opportunità dell’unico anno di contratto rimanente, ha pronta un’offerta da circa 20 milioni di euro. La sensazione è che possano bastare per regalare a Pioli un mediano con caratteristiche completamente diverse da quelle degli attuali centrocampisti in rosa.

