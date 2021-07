Calciomercato Milan, Sabitzer sempre nel mirino rossonero

Calciomercato Milan, Maldini e Massara mantengono vivo l’interesse per il fantasista austriaco: la situazione

Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca il Milan mantiene vivo l’interesse per il fantasista del Lipsia Marcel Sabitzer. Il trequartista austriaco, valutato circa 18 milioni di euro, ha un contratto in scadenza nel 2022 e continua ad essere un nome caldo negli uffici di via Aldo Rossi.

Leggermente più indietro Vlasic, la cui valutazione resta altissima, così come Isco e Luis Alberto.

