Calciomercato Milan, c’è l’interesse di una big europea su Leao ma una notizia tranquillizza i tifosi

Calciomercato Milan, interesse di una big europea su Rafael Leao ma una notizia tranquillizza i tifosi rossoneri. I dettagli

Il Bayern Monaco, dopo una stagione deludente, cerca un esterno offensivo di qualità. Rafael Leao del Milan è tra i giocatori monitorati, ma non è ancora una priorità e non ci sono offerte ufficiali. Il Milan valuta Leao oltre 100 milioni di euro e non vuole venderlo. Il Bayern esplora anche altre opzioni per evitare pressioni negoziali.

Moretto sottolinea un aspetto fondamentale che smorza, almeno per il momento, gli entusiasmi dei tifosi e degli addetti ai lavori che sognano di vedere Leao in Baviera. L’interesse del Bayern, pur essendo reale e concreto, non si è ancora tradotto in una trattativa calda. La trattativa potrebbe evolversi nei prossimi giorni, ma al momento il Milan mantiene una posizione ferma.