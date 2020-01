Calciomercato Milan: un club inglese interessato a Piatek

Calciomercato Milan: un club inglese è fortemente interessato a Piatek, dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Le ultime

Krzysztof Piatek potrebbe salutare il Milan dopo appena un anno: il centravanti polacco ha affrontato una difficile prima parte di stagione, soprattutto se confrontata alla scorsa annata.

L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic potrebbe aver messo la parola decisiva sull’addio di Piatek al Milan. Il The Sun riporta il forte interesse del Newcastle per Piatek, che potrebbe trovare poco spazio in rossonero con l’arrivo di Ibrahimovic.