Il Monza negli ultimi giorni di mercato chiuderà ancora qualche colpo: dopo Rovella arriverà anche Boey.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i brianzoli stanno per chiudere per il terzino destro del Galatasaray. Per il centrocampista bianconero è questione di ore.