Napoli e il triplete sul mercato: le ambizioni ora sono da Scudetto

Nella giornata di ieri il Napoli ha messo l’acceleratore sul mercato ufficializzando Simeone e prelevando Ndombele e Raspadori, ora sognare è lecito

Nella giornata di ieri il Napoli ha messo l’acceleratore sul mercato ufficializzando Simeone e prelevando Ndombele e Raspadori, ora sognare è lecito.

Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, le ambizioni del Napoli dovrebbero alzare l’asticella e puntare dritto allo Scudetto. La società ha regalato le pedine che Spalletti chiedeva, soprattutto l’attaccante neroverde. Il classe 2000 è il giocatore adatto a giocare nel 4-2-3-1 del tecnico di Certaldo e con la sua duttilità potrebbe giocare in ogni posizione avanzata. Ndombele e Simeone vanno a completare l’organico e possono essere due pedine di rincalzo davvero interessanti. In attesa di Navas, ultimo vero colpo per gli azzurri, il Napoli sogna in grande.