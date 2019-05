Calciomercato Napoli, per l’attacco si valuta un cavallo di ritorno: l’ultima suggestione porta al nome di Zapata

A scorrere la colonna di sinistra della classifica di Serie A, il Napoli è forse l’unico club ad avere certezze sul proprio domani in panchina. E la scontata conferma di Ancelotti potrebbe giocare a favore degli azzurri nella programmazione della prossima stagione. E, dunque, del mercato estivo.

Una sessione in cui potrebbe anche partire, là davanti, uno tra Insigne e Mertens. Per fare spazio ad una bocca da fuoco vera e propria. E, con la suggestione Immobile sempre sullo sfondo, prende quota anche l’ipotesi di un cavallo di ritorno. Perché se da giovanissimo a Napoli non aveva rubato l’occhio, Zapata nella sua esperienza italiana è poi maturato a dismisura. E ora potrebbe tornare a far decisamente comodo agli azzurri.