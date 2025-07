Calciomercato Napoli: fatta per Beukema. Le cifre dell’affare ormai definito e chiuso con il Bologna, nuovo difensore per Conte

Il Napoli ha il suo nuovo difensore centrale, un tassello fondamentale richiesto da Antonio Conte per blindare la retroguardia. A dare l’annuncio definitivo è l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che con il suo celebre “here we go!” ha confermato la chiusura dell’operazione: Sam Beukema sarà un nuovo giocatore del Napoli.

L’affare, atteso da giorni, si è finalmente concretizzato sulla base di un accordo totale tra il Napoli e il Bologna. La società di Aurelio De Laurentiis ha messo sul piatto una cifra importante per convincere il club felsineo a lasciar partire uno dei suoi pilastri difensivi. L’intesa è stata raggiunta per un costo fisso di 31 milioni di euro, a cui si aggiungeranno ulteriori bonus legati alle performance del giocatore e ai risultati della squadra. Un investimento significativo che testimonia la volontà del Napoli di fornire al suo nuovo tecnico una rosa subito competitiva per tornare ai vertici del campionato.

Dal lato del giocatore, non c’erano dubbi da tempo. Beukema aveva dato la sua parola al Napoli già da diverse settimane, affascinato dal progetto tecnico e dalla possibilità di essere allenato da un vincente come Antonio Conte. L’accordo sui termini personali era stato raggiunto rapidamente, e il difensore olandese attendeva solo che i due club definissero gli ultimi dettagli.

Ora è tutto pronto per le formalità. Come riportato da Romano, Beukema è pronto a firmare tutti i documenti necessari nelle prossime ore, un passaggio che renderà ufficiale il suo trasferimento in azzurro. Antonio Conte può così accogliere il suo nuovo centrale, un difensore fisico, abile in marcatura e dotato di un’ottima capacità di impostazione, perfetto per la sua linea difensiva. Un colpo strategico per il presente e il futuro del Napoli.