Il Napoli è alla ricerca di rinforzi sulle fasce per sostituire Hysaj: il nome nuovo arriverebbe direttamente dall’Inghilterra sponda Chelsea.

Secondo quando riportato dai canali di Sportitalia il Napoli avrebbe individuato in Davide Zappacosta l’uomo giusto per rinforzare la rosa: dopo la stagione appena conclusa con il Genoa il giocatore di proprietà del Chelsea tornerà alla base, ma i blues non lo confermeranno mettendolo sul mercato.