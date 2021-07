Calciomercato Napoli, piace Grillitsch ma senza follie: l’offerta azzurra

Calciomercato Napoli: per il centrocampo gli azzurri avrebbero messo gli occhi su Grillitsch, ma l’Hoffenheim chiede 18 milioni. Cifra che Giuntoli vuole abbassare

Il Napoli sonda il terreno del mercato alla ricerca dell’occasione giusta per migliorare il centrocampo. Tra queste potrebbe esserci un nome che porta in Bundesliga. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, gli azzurri avrebbero messo gli occhi su Florian Grillitsch, protagonista all’Europeo con l’Austria.

Il calciatore è in scadenza il prossimo anno con l’Hoffenheim che però chiede 15-18 milioni per cederlo. Cifra troppo elevata considerando che l’austriaco si libera a zero tra una stagione. E così il d.s. azzurro Giuntoli spera di strapparlo per circa 8 milioni.