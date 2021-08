Calciomercato Napoli, il Psg torna alla carica per Koulibaly

Calciomercato Napoli, il Psg punta anche Kalidou Koulibaly per rinforzare il reparto arretrato: le ultime sulla situazione

Sergio Ramos non è ancora potuto scendere in campo con il Psg a causa di un infortunio al polpaccio. Vista l’indisponibilità dello spagnolo, che ne avrà ancora per qualche tempo, il club parigino potrebbe presto tornare alla carica per Kalidou Koulibaly.

A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che indica a 50 milioni di euro la cifra minima da spendere per strappare il senegalese a De Laurentiis.