Calciomercato Napoli: torna di moda la suggestione Immobile

Il Napoli è alla ricerca di un centravanti che possa assicurare gol e stabilità: il primo nome sulla lista è quello di Immobile

Rino Gattuso ha portato ordine e idee precise in casa Napoli: 4-3-3 con Insigne e Callejon larghi. Al centro non si trova stabilità: Mertens ha offerto prove entusiasmanti, dopo il periodo di stop, ma Milik non ha convinto.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Napoli si starebbe muovendo per una punta: il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Immobile, ma anche Icardi fa gola.