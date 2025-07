Calciomercato Parma, forte interesse per Sebastiano Esposito. Occhio però alla concorrenza - Calcio News 24

Calciomercato Parma: interesse per Sebastiano Esposito, sfida aperta con Fiorentina e Cagliari. La situazione

Il Calciomercato Parma si muove con discrezione ma determinazione, e uno dei nomi seguiti con attenzione è quello di Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 di proprietà dell’Inter. Il giovane talento, reduce da esperienze in Serie A e Serie B, è destinato a lasciare il club nerazzurro in questa sessione estiva, e il Parma è tra le squadre che hanno chiesto informazioni sul suo cartellino.

Con un contratto in scadenza nel 2026, l’Inter ha deciso di non rinnovare il legame con Esposito. Per evitare il rischio di perderlo a parametro zero tra un paio d’anni, i nerazzurri vogliono monetizzare subito, e lo valutano circa 12 milioni di euro. Una cifra importante per un giocatore ancora giovane, ma con potenzialità interessanti e già testato a buoni livelli.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, la Fiorentina è attualmente in pole position per l’attaccante, avendo seguito Esposito già da diverse settimane. Tuttavia, sullo sfondo si stanno muovendo anche altre realtà della Serie A, tra cui il calciomercato Parma e il Cagliari. Entrambe le squadre avrebbero chiesto informazioni e monitorano con attenzione l’evolversi della situazione.

Per il Calciomercato Parma, l’ingaggio di un profilo come Esposito rappresenterebbe un investimento sia per il presente che per il futuro. Il club crociato, tornato in Serie A, vuole costruire una rosa giovane ma ambiziosa, capace di garantire qualità offensiva e prospettiva di crescita. Esposito, in questo senso, potrebbe diventare una scommessa interessante, da valorizzare nel contesto di un progetto tecnico in divenire.

Tuttavia, la concorrenza è alta. La Fiorentina ha maggiore potere economico e un progetto europeo da proporre, mentre il Cagliari cerca un attaccante dinamico per sostituire eventuali uscite nel reparto offensivo. Il Parma, dal canto suo, fa leva sulla possibilità di offrire continuità e centralità nel progetto, oltre a un ambiente ideale per far esplodere giovani talenti.

Il Calciomercato Parma è ancora nelle fasi iniziali, ma l’interesse per Esposito segnala la volontà del club emiliano di muoversi con decisione per rinforzare l’organico. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se l’attaccante ex Empoli vestirà la maglia crociata nella stagione 2025/26.