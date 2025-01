Calciomercato Premier League, una squadra inglese piomba sull'atalantino Godfrey. Ecco le novità - Calcio News 24

Calciomercato Premier League, una squadra inglese sta provando a trattare per Godfrey dell’Atalanta. Ecco le ultime novità

Come riportato da Fabrizio Romano, ci sono delle novità importanti per quanto riguarda il calciomercato Premier League: con il possibile ritorno Godfrey dopo l’esperienza all’Atalanta.

LA SITUAZIONE – L’Ipswich Town è in trattativa per ingaggiare Ben Godfrey in prestito dall’Atalanta! Sono in corso le trattative per il difensore centrale disponibile sul mercato in questa sessione di calciomercato.