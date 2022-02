Real Madrid, occhi su Lewandowski: è lui l’alternativa ad Haaland

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Real Madrid punta in grande per il mercato estivo: Lewandowski sarebbe l’alternativa ad Haaland del Dortmund

Il Real Madrid sta già studiando in grande per il mercato del futuro. Nei mesi scorsi si è parlato tanto di Haaland, ma ora l’alternativa è quella di Robert Lewandowski.

L’attaccante del Bayern Monaco, secondo quanto riportato da As, è la prima vera alternativa al classe 2000 norvegese. Il polacco vuole accelerare le operazioni in questi mesi per vestire la maglia dei blancos.