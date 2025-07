Calciomercato, clamoroso Repubblica: scambio Inter-Juventus e un’altro retroscena spiazzante. Fitte trame sull’asse Milano-Torino

Il calciomercato estivo si infiamma sull’asse Milano-Torino, disegnando scenari clamorosi che potrebbero ridefinire gli equilibri di Inter e Juventus. Come riporta Repubblica, la rivalità tra i due club si gioca su più tavoli, con tre nomi su tutti a scuotere il mercato: Davide Frattesi, Marcus Thuram e persino Dusan Vlahovic.

La Juventus torna su Frattesi: una pedina per arrivare a Nico Gonzalez?

Sembrava una pista definitivamente tramontata, ma il centrocampista dell’Inter è tornato prepotentemente nei radar della Juventus. Frattesi era una priorità per la coppia Giuntoli-Motta prima che il caos societario bianconero congelasse l’operazione. Ora, l’interesse si è riacceso con forza e l’intrigo è fitto: il nome di Frattesi potrebbe diventare una preziosissima moneta di scambio per sbloccare l’affare Nico Gonzalez con la Fiorentina.

L’ombra di Marotta sul caso Vlahovic

Parallelamente, si fa strada un’indiscrezione velenosa. Secondo i “sussurri di mercato” riportati, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, starebbe osservando con estrema attenzione lo stallo nelle trattative per il rinnovo tra la Juventus e Dusan Vlahovic. Le difficoltà di dialogo tra l’attaccante e il club bianconero, unite ai frequenti contatti tra Marotta e l’agente del serbo, Ristic, alimentano le voci. Il quotidiano sottolinea che si tratta al momento di “soltanto illazioni”, ma l’ombra dell’Inter sulla delicata situazione contrattuale di Vlahovic aggiunge un ulteriore, pesante, elemento di tensione tra le due società.

Rivoluzione Inter: cessione shock di Thuram e cambio di modulo

Questo attivismo interista si inserisce in un quadro di possibili cambiamenti drastici. Per finanziare gli assalti a Ademola Lookman e Anges-Yoan Bonny, l’Inter potrebbe arrivare a una cessione clamorosa: quella di Marcus Thuram. Il sacrificio del francese aprirebbe le porte a una vera rivoluzione tattica, con Inzaghi che potrebbe abbandonare le due punte per un modulo con un unico centravanti e due trequartisti alle sue spalle. La scacchiera del mercato è in pieno movimento.