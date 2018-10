Dzeko operazione nostalgia: «Il ritorno in Premier? Forse è tardi, ma vedremo»

Roma: Dzeko apre ad un possibile ritorno in Premier League. Dopo il mancato passaggio al Chelsea a gennaio, il bomber bosniaco, impegnato in nazionale, apre spiragli…

Impegnato con la Bosnia alla vigilia della partita contro l’Irlanda del Nord oggi, ieri Edin Dzeko ha parlato anche di mercato. L’attaccante della Roma, in conferenza stampa, è stato interrogato circa la possibilità di tornare in Premier League in futuro: nel gennaio dello scorso anno il bomber giallorosso era praticamente ad un passo dal vestire la maglia del Chelsea, prima della decisione di rimanere ancora nella Capitale. Al momento non sembrerebbero esserci possibilità per un suo addio alla Roma, anche se… «Per un mio ritorno in Premier probabilmente è troppo tardi, ma non si sa mai: vedremo. Io adoro il calcio inglese, in Premier ho giocato quattro anni e mezzo e mi sono divertito parecchio, anche se ora sono felice alla Roma», le parole di Dzeko.

L’attaccante bosniaco ex Manchester City ha poi parlato anche di nazionale e del prossimo Europeo: quello del 2020 potrebbe essere l’ultima competizione a livello planetario per lui prima dell’addio definitivo alla selezione. «L’Europeo è l’obiettivo di tutti noi, stiamo dando il massimo – ha spiegato Dzeko – . Non so se sarà per me l’ultima competizione internazionale, ma di sicuro ci sarà chi arriverà dopo di me e batterà i miei record: i primati sono fatti appositamente per essere infranti». Al momento la Bosnia è prima a punteggio pieno nel gruppo 3 della Serie B della Nations League, in lotta piena per la promozione.