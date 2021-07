Calciomercato Roma, Dzeko via? Il sogno resta sempre Icardi

Il club capitolino potrebbe separarsi dal bomber bosniaco a breve. Il sogno per rimpiazzarlo resta Mauro Icardi

Potrebbe terminare presto l’avventura a Parigi di Mauro Icardi. Il bomber argentino non è mai veramente entrato in sintonia con l’ambiente Psg e, già in questa sessione di calciomercato, potrebbe fare ritorno in Serie A. La destinazione? La nuova Roma targata Josè Mourinho.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club giallorosso potrebbe pensare di lasciar partire Edin Dzeko, così da ringiovanire il reparto offensivo e allo stesso tempo dare un netto taglio al monte ingaggi. Avvicendamento difficile, ma tutto l’ambiente capitolino continua a sognare.