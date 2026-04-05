Calciomercato Roma: deciso il futuro di Malen. Con o senza Champions, si concretizzerà questo scenario in estate! Ultimissime

Calciomercato Roma: la dirigenza giallorossa ha preso questa decisione per il futuro di Malen. Cosa succederà in estate

C’è un attaccante che si esalta quando la posta in palio diventa altissima e la pressione agonistica sale vertiginosamente. Donyell Malen ha ormai conquistato il cuore della tifoseria della Roma, dimostrandosi un vero e proprio specialista dei grandi appuntamenti. Le sue firme pesanti contro Juventus, Napoli e Como (quattro reti negli scontri diretti) confermano una dote rara e preziosa: l’attaccante olandese è decisamente l’uomo dei big match. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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L’impatto in Serie A e la grande sfida di San Siro

Da quando è sbarcato nella Capitale a metà gennaio, l’ex giocatore del Borussia Dortmund ha letteralmente stravolto il volto dell’attacco giallorosso. Con sette reti in Serie A (otto complessive in dodici presenze stagionali), vanta una media realizzativa impressionante, paragonabile per impatto immediato a icone romaniste del passato come Montella ed El Shaarawy. Mister Gian Piero Gasperini ha compreso immediatamente il suo enorme potenziale, chiedendo alla squadra di giocare per lui e metterlo costantemente nelle migliori condizioni per colpire a rete.

Adesso, il mirino è puntato verso San Siro. Nella delicata trasferta contro l’Inter, la Roma ha un disperato bisogno del suo bomber per continuare a rincorrere il Como in classifica e mantenere il passo della Juventus, impegnata domani contro il Genoa di De Rossi. Al Meazza andrà in scena un affascinante duello a distanza con Lautaro Martinez. Un palcoscenico che Malen conosce già, avendoci giocato in passato con PSV e Dortmund, ma dove non ha ancora mai lasciato la sua firma: un tabù che è determinato a sfatare in questa giornata decisiva.

Il futuro: un investimento sicuro per i giallorossi

Le prestazioni eccellenti dell’attaccante hanno già tracciato le linee guida per il futuro e per le strategie societarie. A prescindere dalla qualificazione alla prossima edizione della Champions League, Malen sarà il punto di partenza del progetto romanista. A confermare in modo inequivocabile questa solida intenzione ci ha pensato lo stesso allenatore, blindando di fatto il suo gioiello. Le sue dichiarazioni sono state chiarissime: «Il ragazzo ha convinto tutti – ha detto Ieri Gasperini -. Poi è chiaro che ci sono valutazioni economiche che spettano alla società, ma sul valore del giocatore non ci sono dubbi». La Roma ha trovato il suo trascinatore assoluto e vuole costruire attorno a lui la squadra del domani per competere ai massimi livelli.