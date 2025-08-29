Calciomercato Roma, per Gasperini potrebbe arrivare un nuovo rinforzo giallorosso - Calcio News 24

Calciomercato Roma: obiettivo Brobbey per rinforzare l’attacco giallorosso

Il calciomercato Roma entra nel vivo con l’obiettivo chiaro di rinforzare il reparto offensivo dopo il grave infortunio occorso a Bailey durante il suo primo allenamento con la squadra. Un imprevisto che ha costretto la dirigenza giallorossa a rivedere in fretta i propri piani, con l’intenzione di mettere a disposizione del nuovo tecnico Gian Piero Gasperini un attaccante affidabile, giovane e di qualità.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista per il calciomercato Roma è quello di Brian Brobbey, esterno offensivo di 23 anni cresciuto nelle giovanili dell’Ajax. Brobbey rappresenta un profilo interessante sia per il presente che per il futuro: è già abituato a palcoscenici internazionali, ma ha ancora ampi margini di crescita, il che lo rende un investimento ideale per la Roma.

Massara, responsabile dell’area tecnica, avrebbe già avviato i primi contatti per portare il giocatore nella Capitale. Il club olandese sarebbe disposto a cedere Brobbey, ma parte da una richiesta di circa 20 milioni di euro. Una cifra importante, ma non irraggiungibile: non è escluso che si possa trovare un’intesa più vantaggiosa nei prossimi giorni, magari lavorando su bonus o formule di pagamento dilazionato.

Prima, però, la Roma dovrà necessariamente alleggerire il reparto offensivo. In uscita, il nome più caldo è quello di Dovbyk, che sembra destinato a lasciare Trigoria già nelle prossime ore. La sua partenza sbloccherebbe definitivamente l’arrivo di Brobbey, permettendo alla Roma di chiudere un’operazione strategica per completare il pacchetto avanzato.

Il calciomercato Roma, tuttavia, non si ferma a Brobbey. Sempre sul fronte offensivo, resta viva la pista che porta a Embolo, attaccante che piace per le sue caratteristiche fisiche e la capacità di agire da punta centrale o seconda punta. Il suo profilo rappresenterebbe un’alternativa o un’aggiunta importante nel caso in cui la Roma decidesse di puntare su due innesti in attacco.

In conclusione, il calciomercato Roma è entrato in una fase cruciale: tra uscite strategiche e nuovi arrivi, la società sta lavorando con determinazione per consegnare a Gasperini una rosa competitiva sin da subito.