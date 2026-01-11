Calciomercato Roma: c’è anche il nome di Malen per l’attacco. Quell’intreccio con la Juventus e Abraham…Cosa succede

Calciomercato Roma: sorpresa Malen per rinforzare l’attacco. Spunta l’intreccio con la Juventus e Abraham…I dettagli

Il calciomercato Roma entra nel vivo con una necessità imperativa: servono due attaccanti per completare il reparto avanzato. Dopo aver constatato le difficoltà per arrivare a Joshua Zirkzee, con il Manchester United che ha momentaneamente chiuso le porte alla cessione dell’olandese, la dirigenza capitolina ha spostato il mirino in Premier League. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il nome nuovo cerchiato in rosso sul taccuino del DS giallorosso è quello di Donyell Malen.

La strategia: obiettivo prestito

L’esterno offensivo olandese classe 1999, approdato all’Aston Villa proprio un anno fa dal Borussia Dortmund per 25 milioni di euro, piace per la sua velocità e duttilità. Tuttavia, per la Roma c’è un passaggio indispensabile per la fumata bianca: la formula. Il club dei Friedkin può operare solo attraverso un prestito con diritto di riscatto per non appesantire il bilancio. Fonti vicine ai Villans confermano il sondaggio: ora la partita si gioca sul gradimento del giocatore e sulla disponibilità degli inglesi ad accettare un trasferimento a titolo temporaneo.

L’ombra della Juventus e il domino Abraham

Ma la Roma non è sola. Malen è stato proposto indirettamente anche alla Juventus. I bianconeri avevano seguito l’olandese già ai tempi del PSV Eindhoven con la vecchia dirigenza; oggi, seppur con un management diverso guidato da Comolli, il profilo resta un’idea da non scartare, anche se per ora si tratta solo di un pour parler.

A sbloccare l’affare potrebbe essere un effetto domino che coinvolge una vecchia conoscenza della Serie A. L’Aston Villa, infatti, non vuole restare scoperto e sta lavorando per riportare in Inghilterra Tammy Abraham. Il centravanti inglese, ex Chelsea e Roma, è il profilo individuato da Unai Emery per rinforzare l’attacco. Se Abraham dovesse sbarcare a Birmingham, le porte per l’uscita di Malen verso l’Italia si spalancherebbero definitivamente.