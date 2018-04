Dani Ceballos per la Roma, Monchi pronto a piazzare il colpo

E’ tutto da scrivere il futuro di Dani Ceballos, talentuoso centrocampista di proprietà del Real Madrid: poco utilizzato da Zinedine Zidane, è il sogno proibito della Roma di Monchi

Arrivato nell’estate 2017 dal Betis Siviglia per 16 milioni di euro, Dani Ceballos non ha trovato molto spazio fin qui nel Real Madrid. 326’ in Liga, con due reti, e poco più di quattro spezzoni in Champions League. Troppo poco per il classe 1996, protagonista dell’Europa Under 21 e corteggiato da numerosi top club internazionali. E non è da escludere una cessione già in estate…

Anche in Italia non mancano infatti i club pronti ad accaparrarsi le sue prestazioni: secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Ceballos è il sogno proibito della Roma. Il direttore sportivo Monchi è un suo grande estimatore ed è pronto a trattare con il Real Madrid il trasferimento nella Capitale in prestito del gioiellino iberico. Attesi aggiornamenti nelle prossime settimane, Monchi pronto a piazzare il colpo…