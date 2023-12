Calciomercato Roma, un difensore per gennaio: spunta Theate

Calciomercato Roma, caccia ad un difensore in vista di gennaio: per i giallorossi spunta il profilo di Theate

Per il calciomercato Roma, scrive oggi il Corriere dello Sport, si punta sull’arrivo di un difensore già a gennaio, viste le difficoltà riscontrate nel reparto dai capitolini.

L’ultima idea porta a Theate, un passato in Italia con la maglia del Bologna, oggi in forza ai francesi del Rennes. L’ostacolo è però proprio la volontà del club transalpino, che non vorrebbe cedere il ragazzo se non a fronte di offerte importanti.