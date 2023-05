Calciomercato Salernitana, Sousa vuole Adli in prestito

Calciomercato Salernitana, Paulo Sousa interessato al prestito di Adli dal Milan, dopo che lo aveva lanciato al Bordeaux

Yacine Adli sarà una delle partenze del prossimo calciomercato Milan. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club rossonero ha deciso di mandare il centrocampista in prestito e su di lui c’è l’interesse della Salernitana.

In Campania ritroverebbe Paulo Sousa, il tecnico che lo aveva di fatto lanciato nel Bordeaux e che sarebbe interessato a riaverlo per rilanciarlo in Serie A.