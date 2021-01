Calciomercato Sampdoria, contatti per Musa: pronta l’offerta

Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati avrebbero messo nel mirino Petar Musa, attaccante dello Slavia Praga

La Sampdoria continua la sua preparazione in vista della prossima gara di campionato in trasferta contro lo Spezia, ma rimane vigile sul calciomercato sondando qualche nuovo profilo da portare in blucerchiato.

Secondo quanto riportato da Sportitalia i blucerchiati avrebbero messo gli occhi su Petar Musa, centravanti dello Slavia Praga: nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra le parti, con il patron Massimo Ferrero pronto ad offrire una cifra vicina ai 3,5 milioni di euro per strappare il classe ’98 al club ceco.