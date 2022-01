Calciomercato Sampdoria, la trattativa per Sensi non è finita

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Sampdoria, la trattativa con l’Inter per Sensi non è saltata: il club nerazzurro attende di sapere le condizioni di Correa

La trattativa tra Sampdoria e Inter per Stefano Sensi sembrava ormai cosa fatta, ma nelle ultime ore ci sono stati dei rallentamenti dovuti all’infortunio di Joaquin Correa. Il club nerazzurro attende l’esito degli esami (che l’argentino sosterrà domani) prima di prendere una decisione definitiva sul centrocampista.

Come raccolto dalla redazione di sampnews24.com, le società sono d’accordo di riaggionarsi lunedì, dopo che l’Inter avrà affrontato il Venezia in campionato. Al momento, dunque, l’operazione resta in piedi. Qualora l’Inter dovesse decidere di trattenerlo, l’ultima parola spetterà proprio a Sensi: l’ex Sassuolo vuole giocare e ha già accettato la corte di Marco Giampaolo, consapevole del fatto che – una volta rientrato Correa – verrebbe nuovamente relegato in panchina.