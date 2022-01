ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati lavorano per rinforzare l’attacco. Trattativa con l’Atalanta per Piccoli

La Sampdoria ha imbastito una trattativa per Roberto Piccoli. L’attaccante classe 2001 è in uscita dall’Atalanta e piace molto alla dirigenza blucerchiata per puntellare il reparto offensivo.

Dopo essere stato a un passo dal Genoa, come riporta Tuttosport, ora è la Sampdoria a essere passata in vantaggio. La trattativa non è semplice perché la concorrenza è tanta. L’Atalanta vedrebbe di buon occhio la formula del prestito secco fino a fine stagione. Attesi ulteriori sviluppi nelle prossime ore.

